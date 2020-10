Savona | gruppo senza mascherina aggredisce poliziotti | arrestato un ecuadoriano

(Di lunedì 12 ottobre 2020) La leader del Siulp di-Laura Galtieri- chiede un intervento urgente da parte del governo per arrestare quello che ormai sembra un copione, collaudato e premeditato da parte di un'unica regia, finalizzato a dimostrare che il controllo delle nostre città è, ormai, in mano ai balordi

Fermano due persone invitandole a indossare le mascherine ma uno dei due li prende a calci e pugni poi scappa con ai polsi le manette. E' successo a Savona, ieri sera, nei giardini delle Trincee. (ANS ...