Recovery Fund, Colosimo: grazie a Fdi inserito capitolo Roma Capitale e terremoto (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – "Un sentito plauso va al capogruppo in commissione Bilancio alla Camera, Paolo Trancassini, per gli importanti risultati raggiunti sul Recovery Fund. É solo grazie all'impegno e alla determinazione di Fratelli d'Italia, infatti, che sono stati inseriti due appositi capitoli per la ricostruzione post terremoto e soprattutto per il riconoscimento dello Statuto di Roma Capitale e il relativo stanziamento di fondi." "FdI ancora una volta si dimostra un partito vicino alla gente e capace di interpretare l'esigenze dei cittadini e del territorio. Sulla Capitale, infine, si distingue con la concretezza dei fatti e non con la futilita' di inutili proclami". È quanto dichiara il ...

