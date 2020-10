Quanti follower ha perso Iconize? (Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ di pochi minuti fa la notizia delle prime parole di Iconize dopo le accuse mosse da Soleil Sorge nei suoi confronti. L’influencer, infatti, è accusato di aver finto l’aggressione omofoba che tanto ha fatto parlare il web. In realtà non sarebbe stato picchiato, ma si sarebbe fatto del male da solo con una busta di surgelati, raccontando poi la storia che tutti noi conosciamo. Anche Barbara d’Urso, ieri, dal salotto di Live – Non è la d’Urso ha tuonato contro l’influencer dopo aver letto i messaggi scambiati con Soleil Sorge. E avrebbe affermato che la chat non lascerebbe spazio all’immaginazione o ad alcuna scusante. Iconize ha rilasciato dunque un video in cui ha accusato Soleil di averlo venduto per pochi euro. Non solo: avrebbe anche affermato che quello che è andato ... Leggi su trendit (Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ di pochi minuti fa la notizia delle prime parole didopo le accuse mosse da Soleil Sorge nei suoi confronti. L’influencer, infatti, è accusato di aver finto l’aggressione omofoba che tanto ha fatto parlare il web. In realtà non sarebbe stato picchiato, ma si sarebbe fatto del male da solo con una busta di surgelati, raccontando poi la storia che tutti noi conosciamo. Anche Barbara d’Urso, ieri, dal salotto di Live – Non è la d’Urso ha tuonato contro l’influencer dopo aver letto i messaggi scambiati con Soleil Sorge. E avrebbe affermato che la chat non lascerebbe spazio all’immaginazione o ad alcuna scusante.ha rilasciato dunque un video in cui ha accusato Soleil di averlo venduto per pochi euro. Non solo: avrebbe anche affermato che quello che è andato ...

EleonoraGiudi : RT @emanuelbulija3: Penso che Iconize non si renda conto della gravità di ciò che ha fatto , non sa quanti attacchi omofobi riveve la gente… - GPasqui : RT @webbohit: Iconize, quanti follower sta perdendo dopo le accuse della finta aggressione? Ecco il contatore in diretta ?? - itsmc17 : RT @emanuelbulija3: Penso che Iconize non si renda conto della gravità di ciò che ha fatto , non sa quanti attacchi omofobi riveve la gente… - emanuelbulija3 : Penso che Iconize non si renda conto della gravità di ciò che ha fatto , non sa quanti attacchi omofobi riveve la g… - ivanburatti : Iconize, quanti follower sta perdendo dopo le accuse della finta aggressione? E non chiamatela cancel culture. -

