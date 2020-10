Perché non sono un serial killer? Il ruolo dei geni e dell’ambiente nello sviluppo di potenziali criminali (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gli assassini seriali ci suscitano riprovazione, ma subiamo anche il fascino della loro personalità. Esiste qualcosa che ci rende irrimediabilmente diversi da loro? Ne parliamo con il neuroscienziato James Fallon, che venerdì 16 ottobre dalle 21 e 22, porterà il suo contributo a BergamoScienza Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gli assassinii ci suscitano riprovazione, ma subiamo anche il fascino della loro personalità. Esiste qualcosa che ci rende irrimediabilmente diversi da loro? Ne parliamo con il neuroscienziato James Fallon, che venerdì 16 ottobre dalle 21 e 22, porterà il suo contributo a BergamoScienza

