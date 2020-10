Nadef, Bankitalia conferma recupero ma prospettive restano “molto incerte” (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Bankitalia conferma, a grandi linee, un “recupero” nel III trimestre “più significativo e ampio” ma “le prospettive restano estremamente incerte” ed è rilevante il rischio che la pandemia continui a ripercuotersi sulla fiducia di famiglie e imprese o resti debole la domanda globale. È quanto ha affermato Eugenio Gaiotti, capo economista della Banca d’Italia, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Nadef. “L’attività economica è tornata a crescere. Si sono finora evitati gli scenari più avversi, ma la ripresa è ancora parziale, dipendente dalle misure di stimolo e soggetta alle incertezze sull’evoluzione della pandemia”. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) –, a grandi linee, un “” nel III trimestre “più significativo e ampio” ma “leestremamente incerte” ed è rilevante il rischio che la pandemia continui a ripercuotersi sulla fiducia di famiglie e imprese o resti debole la domanda globale. È quanto ha affermato Eugenio Gaiotti, capo economista della Banca d’Italia, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla. “L’attività economica è tornata a crescere. Si sono finora evitati gli scenari più avversi, ma la ripresa è ancora parziale, dipendente dalle misure di stimolo e soggetta alle incertezze sull’evoluzione della pandemia”. ...

