Messi Juventus, "Don Balòn" svela: Paratici offrì Dybala e altri 2 calciatori (Di lunedì 12 ottobre 2020) Messi Juventus – Pesante indiscrezione su quello che sarebbe stato il futuro di Messi alla Juventus. Dalla Spagna arriva un retroscena di mercato davvero clamoroso, infatti secondo il portale 'Don Balon' la Juventus aveva pianificato una maxi offerta per convincere Messi a sposare i colori bianconeri. Operazione che sembrava assai vincente per convincere la Pulce argentina a venire a Torino, ma Cristiano Ronaldo avrebbe fatto bloccare l'affare. Infatti secondo il portoghese l'offerta non era conveniente, rischiando di smontare la squadra. Messi Juventus, Ronaldo bloccò tutto La bomba di mercato arrivata dalla Spagna appare davvero incredibile soprattutto pensando al senno di poi, una super coppia d'attacco ...

