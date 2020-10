Incursione a Che Tempo che fa. E Fazio interrompe l'intervista... - (Di lunedì 12 ottobre 2020) Novella Toloni Fuori programma durante l'intervista a Carla Bruni. L'ex presidente francese fa capolino per un attimo ma Fabio Fazio rimane deluso Inatteso fuori programma nel corso dell'ultima puntata di Che Tempo che fa. Domenica 11 ottobre Fabio Fazio stava intervistando Carla Bruni sul suo ultimo album quando, improvvisamente, sullo sfondo della ripresa è comparso Nicolas Sarkozy. Un ingresso, inatteso, che ha spiazzato il conduttore che, in evidente imbarazzo, ha interrotto bruscamente l'intervista per scambiare due parole con l'ex presidente francese. Un'Incursione a sorpresa che è bastata a stravolgere i piani della trasmissione e a lasciare impacciato Fazio. Tutto si è consumato nel giro di pochi minuti. Fabio ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Novella Toloni Fuori programma durante l'a Carla Bruni. L'ex presidente francese fa capolino per un attimo ma Fabiorimane deluso Inatteso fuori programma nel corso dell'ultima puntata di Cheche fa. Domenica 11 ottobre Fabiostavando Carla Bruni sul suo ultimo album quando, improvvisamente, sullo sfondo della ripresa è comparso Nicolas Sarkozy. Un ingresso, inatteso, che ha spiazzato il conduttore che, in evidente imbarazzo, ha interrotto bruscamente l'per scambiare due parole con l'ex presidente francese. Un'a sorpresa che è bastata a stravolgere i piani della trasmissione e a lasciare impacciato. Tutto si è consumato nel giro di pochi minuti. Fabio ...

