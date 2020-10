Il musicista Yahaya Sharif-Aminu rischia di essere impiccato in Nigeria per una canzone

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Si chiama, ha 22 anni , è detenuto nello Stato di Kano al nord della. E’ unamante del gospel, e come milioni di altri ragazzi nel mondo ha inviato alcune sue canzoni ad amici, tramite WhatsApp, che sono suo malgrado diventate pubbliche nel marzo di quest’anno. Nessuno avrebbe saputo della sua esistenza se in una delle sue canzoni non avesse lodato un imam scatenando la ferocia e l’indignazione dei suoi conterranei, i quali hanno considerato blasfema la sua composizione, sebbene questa non insulti in alcun modo la religione islamica.appartiene infatti all’ordine islamico sufi TIjaniyya, molto popolare nell’Africa settentrionale e occidentale, e la sua colpa è quella di aver ...