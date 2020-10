Federico Buffa racconta le tecniche di narrazione (Di martedì 13 ottobre 2020) di Monica De Santis Federico Buffa, nasce a Milano, il 28 luglio 1959, è un giornalista, e telecronista sportivo italiano. Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, ha condotto alcune trasmissioni antologiche sempre a tema sportivo, nelle quali ha dimostrato – secondo Aldo Grasso – di “essere narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni” in possesso di uno stile avvolgente ed evocativo. Martedì 29 settembre è stato ospite di “A me è successo”, il format di Fmts Group che stimola le competenze trasversali in imprenditori e manager. Nella sala incontri della sede di Pontecagnano Buffa ha illustrato a circa trenta tra imprenditori e manager le ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 ottobre 2020) di Monica De Santis, nasce a Milano, il 28 luglio 1959, è un giornalista, e telecronista sportivo italiano. Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, ha condotto alcune trasmissioni antologiche sempre a tema sportivo, nelle quali ha dimostrato – secondo Aldo Grasso – di “essere narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni” in possesso di uno stile avvolgente ed evocativo. Martedì 29 settembre è stato ospite di “A me è successo”, il format di Fmts Group che stimola le competenze trasversali in imprenditori e manager. Nella sala incontri della sede di Pontecagnanoha illustrato a circa trenta tra imprenditori e manager le ...

Mora20La : #11ottobre Ieri ho avuto il piacere di sentire dal vivo Federico Buffa e di scambiarci qualche battuta. È sempre be… - Mark57139429 : @FBiasin 'Resto dell'idea che un buddista non può sparare agli animali, non e questo spara, tutti i giorni' Federico buffa - giovannibrenteg : “Dinastia Maldini” capolavoro assoluto di @pizzigo e Federico Buffa - panebugliano : Federico Buffa avrebbe detto El frasquito 'Machi Moraesh'. - bbbnzl30 : Meglio Michael via Federico Buffa -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Buffa NBA, "The Last Air Dance": Flavio Tranquillo e Federico Buffa raccontano il loro Jordan Sky Sport Overtime Festival guarda già all'edizione 2021

4' di lettura 12/10/2020 - I colori dello sport saranno il tema della prossima edizione di Overtime. Il Festival nazionale del racconto e dell’etica sportiva ha chiuso ieri sera l’edizione del primo d ...

Successo per Overtime Festival 2020: Abbio e Buffa fanno il botto

Un decennale indimenticabile per Overtime, Festival Nazionale Racconto, Etica e Giornalismo Sportivo. Una kermesse culturale e sportiva di successo, terminata ieri sera a Macerata dopo cinque giorni i ...

4' di lettura 12/10/2020 - I colori dello sport saranno il tema della prossima edizione di Overtime. Il Festival nazionale del racconto e dell’etica sportiva ha chiuso ieri sera l’edizione del primo d ...Un decennale indimenticabile per Overtime, Festival Nazionale Racconto, Etica e Giornalismo Sportivo. Una kermesse culturale e sportiva di successo, terminata ieri sera a Macerata dopo cinque giorni i ...