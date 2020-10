Dopo la sfuriata in diretta di Barbara D’Urso, le lacrime di Iconize: “Non è giusto” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso Barbara D’Urso si è lasciata andare a un duro sfogo. Non riesce proprio a trattenersi quando in diretta torna a parlare del caso che ha visto protagonista Marco Ferrari, noto al pubblico dei social come ‘Iconize”, ovvero l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi accusato di aver inscenato un’aggressione omofoba per attirare l’attenzione ed essere ospitato in televisione per raccontare la sua storia. Ferrero aveva spiegato di aver reagito all’insulto, non vergognandosi del proprio orientamento sessuale, ricevendo, però, come risposta un pugno in pieno volto. “Io ero sotto choc, loro sono scappati”, aveva raccontato nel video. E poi: “Questo è bullismo e nasce quando si è più piccoli. Sapete ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nell’ultima puntata di Live Non è la D’UrsoD’Urso si è lasciata andare a un duro sfogo. Non riesce proprio a trattenersi quando intorna a parlare del caso che ha visto protagonista Marco Ferrari, noto al pubblico dei social come ‘”, ovvero l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi accusato di aver inscenato un’aggressione omofoba per attirare l’attenzione ed essere ospitato in televisione per raccontare la sua storia. Ferrero aveva spiegato di aver reagito all’insulto, non vergognandosi del proprio orientamento sessuale, ricevendo, però, come risposta un pugno in pieno volto. “Io ero sotto choc, loro sono scappati”, aveva raccontato nel video. E poi: “Questo è bullismo e nasce quando si è più piccoli. Sapete ...

girlmc28 : @simonamarongiu Per fortuna che Matilde dopo la sua sfuriata contro Tommaso aveva detto che fosse in generale, eh si eh! - Detta_Lalla : @MenteLesbica Dopo 24 ore no dai era una sfuriata - nocchi_rita : RT @justashake: La prossima sfuriata di Dayane la voglia stasera in diretta contro Oppini dopo i video che dimostrano che è lui a cercarla… - ovoxoseason : Oppini non mi piace assolutamente, dà della signora a Matilde dopo quella sfuriata con Tommi... anche meno #GFVIP - bradipo22 : Matilde che dice a Maria Ruta di essere un esempio per i giovani dopo la sfuriata da pazza di lunedì ed ora fa la f… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo sfuriata Derthona, e sono tre: anche l'Imperia si arrende Il Piccolo Barbara D’Urso criticata dopo la sfuriata di Vittorio Sgarbi contro Franceska Pepe: ‘Non era paladina delle donne?’

Durissimo faccia faccia tra Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe a Live Non è la D'Urso: lui la offende ma Barbara D'Urso non interviene ...

Ciaccio: "Speriamo sia l'inizio di un nuovo cammino"

Finalmente! Il quarto tentativo è quello buono per l'Ambrì, che al termine di una sfida combattuta conquista con merito la prima vittoria stagionale, malgrado la presenza di soli due stranieri. I bian ...

