Donald Crowhurst | uno dei tanti dannati nell’inferno blu

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 12 ottobre 2020) “Il mare non è mai stato amico dell’uomo. Al massimo, è stato complice della sua inquietudine”Joseph Conrad, Tifone, 1902era figlio di un marinaio che fin da piccolo l’aveva portato in barca a vela nello stretto della Manica, dove temperature e correnti non sono uno scherzo. Appena adolescente si era arruolato in aeronautica, ma era stato espulso per motivi disciplinari dopo due anni. Era passato all’esercito, dove il copione s’era ripetuto.è introverso e ha problemi caratteriali, alterna euforia ad aggressività: l’opposto di un buon militare, o di un buon marinaio. Si mette a studiare ingegneria elettronica, si appassiona alle auto sportive. Fonda una piccola compagnia, la Electron Utilisation, e nella bottega dietro casa inventa il ...