Chiara Ferragni e Fedez | la gag con Leone E' una bimba

trash_italiano : Fedez e Chiara Ferragni svelano il sesso del bebè: è ufficialmente una femminuccia! - Corriere : Stasera il doc su Chiara Ferragni. ll giudizio del critico: «Sembra un film di propaganda nordcoreano» - trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez aspettano una femminuccia! - leviesc : RT @thatsmeulia: CHIARA FERRAGNI E FEDEZ ASPETTANO UNA FEMMINUCCIA ?????????? io resto ferma qui, a Leone che si dice contento per l’arrivo dell… - _zzzula : RT @oubaxence: FEDEZ E CHIARA FERRAGNI AVRANNO UNA BAMBINA L'ITALIA AVRÀ FINALMENTE IL SUO PRINCIPE E LA SUA PRINCIPESSA?? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Io non l'ho neanche baciato e quindi vorrei da lui spiegazioni”. LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni, Fedez e Leone annunciano il sesso del bimbo in arrivo: «Ecco qual è...». Vittorio Sgarbi non si è fatto ...E così la coppia conferma: dopo Leone è in arrivo una bambina. Leggi anche>Chiara Ferragni incinta di una femmina: l'arrivo della principessa previsto per il 9 aprile Chiara Ferragni non sta più nella ...