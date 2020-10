Antonietta | La Clinica per rinascere | un immenso dolore nel suo passato

realtimetvit : Riprendere il controllo sul cibo per ricominciare a vivere: inizia da qui il percorso di Antonietta a… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonietta Clinica

Antonietta a La Clinica per rinascere presso l’Obesity Center di Caserta ha un passato davvero doloroso: ecco che cosa le è successo. Antonietta de La Clinica per rinascere è una delle pazienti ...Oggi 12 ottobre 2020 va in onda il sesto episodio della terza stagione de La clinica per rinascere-Obesity Center Caserta, il reality di Real Time che si ispira al format di Vite al Limite, del ...