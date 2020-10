Pierpaolo e Elisabetta, non è ancora finita: un ballo fa sperare, ma… (Di domenica 11 ottobre 2020) Le ultime news su Pierpaolo e Elisabetta al Gf Vip hanno riacceso le speranze dei fan, ma potrebbero essere false speranze. Stanotte i due si sono un po’ riavvicinati, ma la Gregoraci sembra essere ancora convinta di voler mettere dei paletti nel rapporto con Pretelli. In puntata venerdì sera ha chiarito che sono solo amici … L'articolo Pierpaolo e Elisabetta, non è ancora finita: un ballo fa sperare, ma… proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 11 ottobre 2020) Le ultime news sual Gf Vip hanno riacceso le speranze dei fan, ma potrebbero essere false speranze. Stanotte i due si sono un po’ riavvicinati, ma la Gregoraci sembra essereconvinta di voler mettere dei paletti nel rapporto con Pretelli. In puntata venerdì sera ha chiarito che sono solo amici … L'articolo, non è: unfa, ma… proviene da Gossip e Tv.

