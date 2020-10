Moto GP | GP Francia Espargaro | “Non avevo nulla da perdere”

(Di domenica 11 ottobre 2020) “E’ stata una gara difficile, ma me l’aspettavo. Dopo la gara di Barcellona sapevo che il campionato era andato. Nonda perdere, è stata una giornata incredibile. Sapevo di poter raggiungere il podio e sono contentissimo”. Lo ha detto lo spagnolo in sella alla KTM Poldopo la terza posizione ottenuta nel Gran Premio didiGP.

SkySportMotoGP : Valentino Rossi 10° in griglia a Le Mans: 'Moto nervosa, sembra di stare su un cavallo' #SkyMotori #SkyMotoGP… - fisco24_info : Moto: in Francia vince Petrucci, Dovizioso è quarto: A Le Mans 2/o Alex Marquez e quarto l'altro italiano Dovizioso - sportface2016 : #MotoGP, #GPFrancia. #Espargaro: 'Sapevo di poter raggiungere il podio' - tommo_marmore : Moto Gp, capolavoro di Danilo Petrucci: splendido trionfo nel gran premio di Francia - RCULatin : PETRUCCI - DOVIZIOSO - MILLER - RINS !!! EL TREN INFERNAL !!! GRAN PREMIO DE FRANCIA -LE MANS !!! #FrenchGP???? ??MOT… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Francia

Agenzia ANSA

Danilo Petrucci, alla guida di una Ducati, con il tempo di 45'26"578, ha vinto il Gran premio di Francia della MotoGp, disputato sulla pista di Le Mans, precedendo lo spagnolo Alex Marquez, terzo Pol ...Dedico la vittoria a tutte le persone che hanno creduto in me, non riesco ancora a credere a quello che ho fatto”. Lo ha dichiarato Danilo Petrucci dopo la vittoria nel Gran Premio di Francia di ...