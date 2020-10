Maria De Filippi a Domenica In – “È stato un anno e mezzo in terapia intensiva” (Di domenica 11 ottobre 2020) Maria De Filippi si racconta a Domenica In: dopo averla corteggiata a lungo, Mara Venier è finalmente riuscita ad avere la moglie di Maurizio Costanzo nel suo salotto. A pochi passi dal ritorno del suo C’è posta per te, la regina Mediaset ha raccontato alcuni episodi della sua vita a cuore aperto. Fra cui la malattia del padre e il dramma vissuto in quegli anni. Maria De Filippi non è riuscita a trattenere le lacrime: un momento difficile che ancora oggi continua a colpirla nel profondo. Maria De Filippi racconta la malattia del padre – “Dolori che ti accompagnano per tutta la vita” Maria De Filippi aveva solo 28 anni quando il padre è scomparso. Gli “Fu diagnosticato un tumore ... Leggi su giornal (Di domenica 11 ottobre 2020)Desi racconta aIn: dopo averla corteggiata a lungo, Mara Venier è finalmente riuscita ad avere la moglie di Maurizio Costanzo nel suo salotto. A pochi passi dal ritorno del suo C’è posta per te, la regina Mediaset ha raccontato alcuni episodi della sua vita a cuore aperto. Fra cui la malattia del padre e il dramma vissuto in quegli anni.Denon è riuscita a trattenere le lacrime: un momento difficile che ancora oggi continua a colpirla nel profondo.Deracconta la malattia del padre – “Dolori che ti accompagnano per tutta la vita”Deaveva solo 28 anni quando il padre è scomparso. Gli “Fu diagnosticato un tumore ...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - stanzaselvaggia : Quando un giornalista de La Provincia pavese scoprì l’amore tra Costanzo e la De Filippi e Costanzo bloccó lo scoop… - UnioneSarda : Il dramma di #MariaDeFilippi: 'Mio padre per un anno e mezzo in terapia intensiva' - BoccaliL : RT @LucaDondoni: Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa. Per c… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER ACCOGLIE L'AMICA MARIA DE FILIPPI, LUCA ARGENTERO E LE COPPIE DI BALLANDO -