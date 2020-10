Lampedusa, ondata di sbarchi: arrivano 433 migranti su 15 barchini (Di domenica 11 ottobre 2020) Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa. Infatti nella giornata di ieri sono arrivati 433 migranti, a bordo di 15 barchini diversi. Sabato ricco di sbarchi a Lampedusa, dove durante l’arco della giornata ci sono stati arrivi in continuazione. Ben 433 migranti, per la maggior parte tunisini, a bordo di 15 barchini differenti sono arrivati a … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Nuovadi. Infatti nella giornata di ieri sono arrivati 433, a bordo di 15diversi. Sabato ricco di, dove durante l’arco della giornata ci sono stati arrivi in continuazione. Ben 433, per la maggior parte tunisini, a bordo di 15differenti sono arrivati a … L'articolo proviene da .

repubblica : Ondata di sbarchi a Lampedusa, arrivati 433 migranti su 15 diversi barchini [aggiornamento delle 00:53] - Agenzia_Italia : Ondata di sbarchi a Lampedusa, sono arrivati 433 migranti in poche ore - tiber_h : RT @gabrillasarti2: Visto a cosa servono 88 milioni x l'accoglienza , far arrivare piu contagiati possibili !! Nuova ondata di sbarchi ill… - Paola30502511 : RT @repubblica: Ondata di sbarchi a Lampedusa, arrivati 433 migranti - ricatti88 : RT @gabrillasarti2: Visto a cosa servono 88 milioni x l'accoglienza , far arrivare piu contagiati possibili !! Nuova ondata di sbarchi ill… -