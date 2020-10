Il Principe è morto | la brutta notizia è appena arrivata

Leggi su howtodofor

(Di domenica 11 ottobre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. "Sei stato l'uomo migliore del mondo, il padre per Giulia più amoroso, dolce e presente, per me l'amico più grande della vita. Sei stato per tutti un sole meraviglioso che scaldava l'animo con gentilezza e sorriso. Mi hai sempre aiutato e sostenuto fino all'ultimo, hai sostenuto Francesco nel momento più difficile della sua vita e nelle sue battaglie. Mi sei stato vicino quando mia madre se ne è andata. Abbiamo condiviso vita e morte. Grandi tragedie e grandi gioie. (Continua...) Mai nulla di brutto, in 20 anni mai una parola, un gesto, qualcosa che mi abbia fatto male: non mi hai mai deluso. Mai. Solo cose bellissime e ricordi meravigliosi". Èa 74 anni ilGiuseppe Lanza di Scalea, discendente di Ignazio e Franca Florio. La madre era ...