Il prete fa sesso con due donne? Fuori dalla chiesa Feltri | un' amara e piccante verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020) Ha fatto scandalo la notizia del sacerdote che, in Louisiana, negli Usa, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso da una fedele mentre facevasull'altare con due. Eppure per Vittorioci sono mali peggiori. Il direttore di Libero, con un cinguettio, non ci va per il sottile: "Unsorpreso a sco***e con duesull'altare dellasuccede di peggio". Travis Clark, questo è il nome del sacerdote, era insieme a due attrici di film per adulti, Mindy Dixon, 41 anni, e Melissa Cheng, 23 anni. La fedele non li ha beccati solo in atti osceni, ma ha trovato anche una telecamera con cui ilregistrava tutto. Un accadimento ...