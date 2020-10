Il Canto di felicità di Claudio Comini

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 11 ottobre 2020) Pubblicata la raccolta poetica dal titolodi felicità di, prefazioni di Enzo Concardi, Michele Miano, Nazario Pardini, nella prestigiosa collana Analisi Poetica Sovranazionale del terzo millennio, Guido Miano Editore, 2020. «Credo che per gustare nella sua interezza la poetica dinon si possa limitare l’attenzione ad un solo testo, compreso il nuovo che abbiamo sotto gli occhi, ma che sia necessario allargare lo sguardo all’intera produzione per comprenderne il messaggio, la portata spirituale e formale. Solo così possiamo conoscere il filo conduttore, il leitmotiv, il patema esistenziale e le scosse emotive che si fanno portatrici epigrammatiche del suo nuovo lavoro editato per i caratteri di Guido Miano, dal titolodi felicità. ...