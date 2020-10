Emerson Palmieri: «Su di me era rigore. In Nazionale do il meglio» (Di domenica 11 ottobre 2020) Emerson Palmieri è stato schierato dal 1′ dal ct Roberto Mancini. «Quando ho saputo che dovevo giocare ho provato felicità. Quando indosso questa maglia devo fare del mio meglio. Con il Chelsea gioco poco? Quando arrivo in Nazionale cambio testa – ha detto alla Rai –. Mi sento un giocatore importante in azzurro, a Londra in questo inizio di stagione non sta andando come mi piacerebbe. Devo solo lavorare e quando sono in campo devo fare del mio meglio». Chiusura dedicata ad un episodio da moviola. «Credo che su di me ci fosse un rigore, perchè il mio avversario mi ha spostato un po’. Ho provato a rimanere in piedi per fare gol, ma non ci sono riuscito». Foto: Twitter personale L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 ottobre 2020)è stato schierato dal 1′ dal ct Roberto Mancini. «Quando ho saputo che dovevo giocare ho provato felicità. Quando indosso questa maglia devo fare del mio. Con il Chelsea gioco poco? Quando arrivo incambio testa – ha detto alla Rai –. Mi sento un giocatore importante in azzurro, a Londra in questo inizio di stagione non sta andando come mi piacerebbe. Devo solo lavorare e quando sono in campo devo fare del mio». Chiusura dedicata ad un episodio da moviola. «Credo che su di me ci fosse un, perchè il mio avversario mi ha spostato un po’. Ho provato a rimanere in piedi per fare gol, ma non ci sono riuscito». Foto: Twitter personale L'articolo ...

