Covid: contagi stabili, +5.456 in un giorno e 26 vittime (Di domenica 11 ottobre 2020) In calo i tamponi, oltre 28mila meno di ieri. E’ stabile la curva dei contagi Covid in Italia: dal bollettino del ministero della Salute emerge che i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.456, 268 meno di ieri ma con oltre 28mila tamponi in meno. A fronte dei 133.084 eseguiti nella giornata di venerdì, nelle ultime 24 ore ne … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 11 ottobre 2020) In calo i tamponi, oltre 28mila meno di ieri. E’ stabile la curva deiin Italia: dal bollettino del ministero della Salute emerge che i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.456, 268 meno di ieri ma con oltre 28mila tamponi in meno. A fronte dei 133.084 eseguiti nella giornata di venerdì, nelle ultime 24 ore ne … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Corea del Nord, faraonica parata militare. Kim II Sung: 'Da noi zero contagi, auguri ai malati Covid del mondo' - Capezzone : Su @atlanticomag il professor Marsonet sui nuovi inganni di Pechino - Agenzia_Ansa : Convocata per domenica una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche… - rep_genova : Covid, boom di contagi in Liguria: 386 in più su 3.334 tamponi [aggiornamento delle 17:40] - AngelaVillani9 : RT @rtl1025: ?? E' stabile la curva dei contagi #Covid in #Italia: dal #bollettino del ministero della Salute emerge che i nuovi casi regist… -