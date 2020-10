Covid-19, nel Libano 169 villaggi in lockdown (Di domenica 11 ottobre 2020) Covid-19, ritorna l’incubo lockdown nel Libano. Sono infatti ben 169 i villaggi costretti a rintanarsi a partire da domani al fine di prevenire un rialzo eccessivo dei contagi. Scatta un nuovo lockdown nel Libano. Non nazionale come in precedenza, ma segmentato in base alle necessità e alle zone più a rischio. Sono per la precisione … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 11 ottobre 2020)-19, ritorna l’incubonel. Sono infatti ben 169 icostretti a rintanarsi a partire da domani al fine di prevenire un rialzo eccessivo dei contagi. Scatta un nuovonel. Non nazionale come in precedenza, ma segmentato in base alle necessità e alle zone più a rischio. Sono per la precisione … L'articolo proviene da .

annatrieste : Quando di domenica il campionato è fermo e allora dici vabbuò mo' mi vado a fare proprio una bella camminata al par… - LaStampa : Barcolana, il primo evento-pop velico nel mondo a prova di Covid - coccodj : “nel rispetto delle norme anti-covid” is the new “senza olio di palma” - peterpafio : RT @francescatotolo: #Bassetti risponde a due domande fondamentali ?? tra i ricoverati per #COVID19, ci sono pazienti ospedalizzati per alt… - edistintivo : RT @francescatotolo: #Bassetti risponde a due domande fondamentali ?? tra i ricoverati per #COVID19, ci sono pazienti ospedalizzati per alt… -