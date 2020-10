A Milano più della metà dei casi di tutta la Lombardia: «Il contagio corre veloce» (Di domenica 11 ottobre 2020) La diffusione dei contagi in Lombardia, e a Milano in particolare, sta accelerando. E la crescita è molto più rapida «di quanto ci aspettassimo». A dare l’allarme è Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats di Milano, dopo che ieri, 10 ottobre, la provincia ha fatto registrare il più alto incremento da maggio con 578 nuovi casi, rispetto ai 1.140 accertati in tutta la Regione. Ma a preoccupare gli esperti è il dato su Milano città, che ha visto nell’ultima giornata una crescita di 312 contagi. I tamponi eseguiti sono stati 22.910. I numeri, come ha chiarito Demicheli, non sono quelli di marzo, perché a un aumento di contagi non corrisponde lo stesso aumento di terapie intensive che rimangono ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) La diffusione dei contagi in, e ain particolare, sta accelerando. E la crescita è molto più rapida «di quanto ci aspettassimo». A dare l’allarme è Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats di, dopo che ieri, 10 ottobre, la provincia ha fatto registrare il più alto incremento da maggio con 578 nuovi, rispetto ai 1.140 accertati inla Regione. Ma a preoccupare gli esperti è il dato sucittà, che ha visto nell’ultima giornata una crescita di 312 contagi. I tamponi eseguiti sono stati 22.910. I numeri, come ha chiarito Demicheli, non sono quelli di marzo, perché a un aumento di contagi non corrisponde lo stesso aumento di terapie intensive che rimangono ...

