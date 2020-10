Verissimo | Lorella Cuccarini dice la verità sul burrascoso addio alla Rai

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ha fatto parecchio discutere il suoa La Vita in Diretta, tra attriti con i colleghi e una mail di sfogo indirizzataredazione. Oggimette tutte le carte in tavola a, ospite di Silvia Toffanin, rivelando come sono andate realmente le cose.: atutta la verità La scorsa edizione de La Vita in Diretta ha indubbiamente fatto discutere. Non tanto per i contenuti trattati, quanto piuttosto per uno scontro inaspettato tra i conduttori: Alberto Matano e. I dissapori tra i due non si sono mai manifestati in diretta, ma è dietro le quinte che tra i due si sarebbe rotto qualcosa. Poca armonia, continui attriti e atteggiamenti ...