Selvaggia Lucarelli attacca Gianluigi Nuzzi (Di sabato 10 ottobre 2020) Tramite le sue Instagram stories Selvaggia Lucarelli ha sottolineato il suo disappunto verso un post pubblicato da Gianluigi Nuzzi. L’uomo, infatti, sarebbe colpevole di aver pubblicato una foto che, inevitabilmente, ha raccolto commenti di odio. Una delle più discusse vicende degli ultimi tempi riguarda sicuramente l’omicidio di Marco Vannini. Il giovane è stato ucciso nel 2015 nella casa della fidanzata a causa di un colpo di pistola. DiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 ottobre 2020) Tramite le sue Instagram storiesha sottolineato il suo disappunto verso un post pubblicato da. L’uomo, infatti, sarebbe colpevole di aver pubblicato una foto che, inevitabilmente, ha raccolto commenti di odio. Una delle più discusse vicende degli ultimi tempi riguarda sicuramente l’omicidio di Marco Vannini. Il giovane è stato ucciso nel 2015 nella casa della fidanzata a causa di un colpo di pistola. DiArticolo completo: dal blog SoloDonna

LegaSalvini : SELVAGGIA LUCARELLI TWITTA SUL DOTTORE MORTO. 'ACCECATA DALL'ODIO PER SALVINI', L'IRA DELLA CISL MEDICI LAZIO - gmlavolpe : RT @PpVBMV: @fattoquotidiano @stanzaselvaggia Il Fatto Quotidiano e Selvaggia Lucarelli. Ho detto tutto. - brunobando : Matteo Bassetti contro Selvaggia Lucarelli: 'Io Lady Gaga del coronavirus? Non commento, eterosessuale convinto' - kolemicos : RT @GiuseppeIsnardi: In risposta a Selvaggia Lucarelli: - Lellone7 : @stanzaselvaggia Ad ognuno il proprio lopp: le interviste su una pandemia tutti i giorni o selvaggia lucarelli a ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli denuncia pubblicamente gli haters SoloDonna “Ballando con le stelle”, Paolo Conticini rivela grande paura: «Mi è crollato il mondo addosso»

Tra i favoriti di questa nuova edizione di 'Ballando con le stelle' senza dubbio Paolo Conticini, attore amatissimo dal grande pubblico ...

Guida Tv 10 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales

Guida Tv 10 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!

Tra i favoriti di questa nuova edizione di 'Ballando con le stelle' senza dubbio Paolo Conticini, attore amatissimo dal grande pubblico ...Guida Tv 10 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!