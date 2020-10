Gp Germania, Bottas in pole. Sorride Leclerc (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA - Valtteri Bottas , con il tempo di 1'25 "269, partirà in pole position nel Gp di Germania di F1 . Il finlandese della Mercedes avrà al proprio fianco in prima fila il compagno Lewis Hamilton . ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA - Valtteri, con il tempo di 1'25 "269, partirà inposition nel Gp didi F1 . Il finlandese della Mercedes avrà al proprio fianco in prima fila il compagno Lewis Hamilton . ...

LaStampa : F1, Gp di Germania: pole Mercedes con Bottas e Hamilton. Quarto Leclerc - infoitsport : F1, Gp di Germania: pole Mercedes con Bottas e Hamilton. Quarto Leclerc - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, Bottas dopo la pole position in Germania: 'Obiettivo? La vittoria'. #EifelGP #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t.… - SkySportF1 : Formula 1, Bottas dopo la pole position in Germania: 'Obiettivo? La vittoria'. #EifelGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Mercedes senza rivali, Bottas in 'pole' davanti a Hamilton in Germania -