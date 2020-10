Covid, stretta governo in vista: ristoranti chiusi prima, lockdown regionali e più smart working (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Covid supera quota 5mila contagi in un giorno e il governo studia una strategia per evitare un secondo lockdown. Le misure riguarderanno principalmente rafforzamento dello smart working... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 10 ottobre 2020) Ilsupera quota 5mila contagi in un giorno e ilstudia una strategia per evitare un secondo. Le misure riguarderanno principalmente rafforzamento dello...

