Chi è Eda Marì, la ragazza di San Lucido che sta conquistando X Factor (Di sabato 10 ottobre 2020) Eda Marì, nome d'arte per Edda Maria, a soli 25 anni, la ragazza non si è soltanto esibita ma ha anche raccontato la sua storia sul famoso ed importante palco di X Factor, conquistando tutti. Una storia commovente che ha al centro la condizione di quei ragazzi di provincia con vissuti faticosi, destinati a rimanere ai margini perché non fanno clamore. È così che la musica diventa una via d'uscita per riscattarsi e per mostrare la propria identità. Eda, infatti, viene da un piccolo paese della provincia di Cosenza, dove insegna danza ai bambini nella scuola aperta dalla madre 30 anni fa. «Sono rimasta sempre qui, in Calabria: ero insoddisfatta, perché hai voglia di evadere, qui sembra che non ti basti mai nulla» ha affermato Eda.

