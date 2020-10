Can Yaman: annuncia il suo arrivo a Verissimo (Di sabato 10 ottobre 2020) L’attore turco manda dal suo profilo di Instagram un messaggio a Silvia Toffanin prima dell’intervista in onda domani sabato 10 ottobre dalle 16 su Canale 5 Una lunga intervista che Can Yaman ha rilasciato a Verissimo in cui parla dell’incontro con il regista turco Ferzan Özpetek, del suo rapporto con Demet Ozdemire rivela: Sono single ma mi piacerebbe… Can Yaman: “Ciao Silvia ci vediamo presto” Sorriso accattivanteArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 ottobre 2020) L’attore turco manda dal suo profilo di Instagram un messaggio a Silvia Toffanin prima dell’intervista in onda domani sabato 10 ottobre dalle 16 su Canale 5 Una lunga intervista che Canha rilasciato ain cui parla dell’incontro con il regista turco Ferzan Özpetek, del suo rapporto con Demet Ozdemire rivela: Sono single ma mi piacerebbe… Can: “Ciao Silvia ci vediamo presto” Sorriso accattivanteArticolo completo: dal blog SoloDonna

MediasetPlay : Lo state aspettando da settimane... ?? Domani sarà finalmente ospite a #Verissimo, in esclusiva, Can Yaman!… - MediasetPlay : Il famoso attore turco Can Yaman è arrivato a Roma e le fan si sono subito scatenate... - team_world : #CanYaman ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae in ascensore... a Milano ???? ? A chi è interessato rico… - EfruzHatice : RT @SuperGuidaTV: Can Yaman a #Verissimo : 'Non sogno molto, mi piace vivere il presente. Non mi fermo quasi mai a pensare alle cose, ai pr… - SoulaAnd : RT @CarolFeliciello: Buongiorno a tutti ?????? Ma specialmente a Can Yaman che oggi ci stenderà tutti con il suo essere dolcissimo e belliss… -