Bake Off 2020 rientra nei ranghi, Philippe no (Di sabato 10 ottobre 2020) Bake Off Italia è tornato all'ovile: per la prima volta in questa nuova edizione i telespettatori hanno assistito alle tre prove canoniche del programma – creativa, tecnica e quella a sorpresa – salutando le sfide in gruppi che l'avevano caratterizzata fino a questo punto. Un tuffo nel passato, o meglio un passo indietro, che fa quasi pensare che la vera gara stia iniziando soltanto adesso. Va bene la liturgia, va bene l'identità dello show, ma il tentativo di spezzare la routine con un meccanismo nuovo era stato apprezzabile, un modo per rimodernare un tendone che dopo otto stagioni rischiava di diventare antiquato. Invece, no: il Bakery show si è ributtato nel solito tran tran, puntando ancora una ...

