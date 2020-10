Amrabat: «Un mediano moderno deve essere rapido con i piedi e anche con la testa» (Di sabato 10 ottobre 2020) Sofyan Amrabat è diventato in poco tempo il perno del centrocampo della Fiorentina. I viola hanno diffuso dal sito ufficiale un video in cui il calciatore parla delle proprie caratteristiche e degli obiettivi che si è prefissato. «Un mediano al giorno d’oggi deve essere forte fisicamente, rapido e veloce sia con i piedi che con la testa. Non bisogna essere solo in grado di attaccare o di difendere, ma bisogna essere completi – ha detto -. In passato mi piaceva molto Yaya Toure, poi ci sono Thiago Alcantara e Kevin De Bruyne. Questi tre centrocampisti mischiati in uno solo sarebbero un centrocampista fantastico. Penso che la cosa più importante sia godersi ogni giorno e lavorare duro. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) Sofyanè diventato in poco tempo il perno del centrocampo della Fiorentina. I viola hanno diffuso dal sito ufficiale un video in cui il calciatore parla delle proprie caratteristiche e degli obiettivi che si è prefissato. «Unal giorno d’oggiforte fisicamente,e veloce sia con iche con la. Non bisognasolo in grado di attaccare o di difendere, ma bisognacompleti – ha detto -. In passato mi piaceva molto Yaya Toure, poi ci sono Thiago Alcantara e Kevin De Bruyne. Questi tre centrocampisti mischiati in uno solo sarebbero un centrocampista fantastico. Penso che la cosa più importante sia godersi ogni giorno e lavorare duro. ...

Torna a parlare il nuovo acquisto viola Sofyan Amrabat: attraverso il suo nuovo sito ufficiale (acffiorentina.com), la Fiorentina ha pubblicato un video di qualche giorno fa - non attuale visto che il ...

Fiorentina Amrabat: “Mi ispiravo a Yaya Touré, importante il lavoro duro”

FIORENTINA AMRABAT - Intrvistato dai canali ufficiali della Fiorentina, Sofyan Amrabat ha espresso il suo concetto di centrocampista moderno. Il giocatore ...

