Vincenzo De Luca | “Juventus senza onore | parole Agnelli penose | il protocollo non vale nulla”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 ottobre 2020)Deinsulta la Juventus e il presidente Andreanel corso della sua consueta conferenza stampa sul fronte dell’emergenza coronavirus. Il governatore della Campania ha parlato della partita Juventus-Napoli non giocata dagli azzurri per via di una prescrizione – scongiurabile però seguendo alla lettera ildella Serie A – dell’Asl competente: “Sul caso del Napoli, l’Asl fa il suo lavoro, ma qui nasce una problematica. La FIGC ha attivato unin delega alle norme anticovid, e quindi si nasce un poleverone. La Juventus dal punto di vista di unprivato, che non conta niente, dichiara per bocca del presidente con una dichiarazione penosa, che siccome c’è un...