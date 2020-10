Tommaso Zorzi non molla: il gieffino rivela tutto ciò che lui e Adua Del Vesco si sono detti in albergo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip svela ciò che lui e Adua Del Vesco si sono detti davvero quando erano in albergo Si fanno sempre più tesi i rapporti tra Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip, reality condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini su Canale 5. I due non perdono occasione per insultarsi e attaccarsi nella casa più spiata d’Italia. Il noto influencer continua ad accusare la Del Vesco. A detta sua è una bugiarda perché nega ancora di avergli detto in albergo che Massimiliano Morra è gay. Una lotta continua tra i due che sta creando tensione in casa, anche gli altri ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 9 ottobre 2020)al Grande Fratello Vip svela ciò che lui eDelsidavvero quando erano inSi fanno sempre più tesi i rapporti traDelal Grande Fratello Vip, reality condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini su Canale 5. I due non perdono occasione per insultarsi e attaccarsi nella casa più spiata d’Italia. Il noto influencer continua ad accusare la Del. A detta sua è una bugiarda perché nega ancora di avergli detto inche Massimiliano Morra è gay. Una lotta continua tra i due che sta creando tensione in casa, anche gli altri ...

Quelli a lei rivolti non erano di certo troppo teneri. Frasi che l’hanno incupita e portata a chiedere a Tommaso Zorzi di avere un chiarimento. È qui che Adua si è decisa ad ammettere le sue colpe, ...

Dopo aver chiesto nuovamente scusa all’attore per l’atteggiamento che ha scatenato pesanti critiche nei suoi confronti, soprattutto da parte di Tommaso Zorzi, Adua ha parlato con Massimiliano Morra ...

