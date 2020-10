Spider-Man 3 | Benedict Cumberbatch si unisce al cast

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 9 ottobre 2020) L‘attoreriprende il ruolo del Doctor Strange nel terzo capitolo cinematografico di-Manindosserà nuovamente il mantello del Doctor Strange nel terzo capitolo cinematografico di-Man, con protagonista Tom Holland e realizzato da Marvel Studios e Sony Pictures. Il personaggio dipotrebbe diventare il nuovo mentore di Peter Parker, ruolo precedentemente occupato da Ironman/Tony Stark (Robert Downey Jr.) in-Man: Homecoming, e da Nick Fury (Samuel L. Jackson) in-Man: Far From Home. In questo modo il giovane Holland avrà la possibilità di lavorare ancora una volta a fianco di un attore esperto e navigato, e il suo Peter Parker ...