Secondo voi il governo è pronto a gestire una seconda ondata di coronavirus? (Di venerdì 9 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

ignaziocorrao : Oggi al @Europarl_IT abbiamo votato la legge sul #clima. Un provvedimento importantissimo a fronte dei disastri amb… - XFactor_Italia : Overbooking di chitarre a #XF2020!?? Piccola ma fortissima Daria Huber porta “Where’s my love” di @SYMLMUSIC e mett… - rtl1025 : Le #UnderDonna saranno guidate da @Machete_Mnlt ?? Secondo voi saprà fare le scelte giuste per la sua squadra? ???… - sweetcrevturee : RT @isaxwalls: voi non avete capito quanto mi rende felice BUON VIAGGIO CHE SIA UN'ANDATA O UN RITORNO CHE SIA LA VITA O SOLO UN GIORNO CHE… - noragacomunque : RT @isaxwalls: voi non avete capito quanto mi rende felice BUON VIAGGIO CHE SIA UN'ANDATA O UN RITORNO CHE SIA LA VITA O SOLO UN GIORNO CHE… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo voi Bruno: "Secondo voi è un campionato regolare?" - Sportmediaset Sport Mediaset Trump: "Non sono contagioso" No al duello virtuale con Biden

Alla fine il secondo match televisivo tra Donald Trump e Joe Biden con ... farmaco sperimentale che ora vuole promuovere gratis per tutti gli americani. «Voglio per voi quello che ho avuto io e lo ...

Papa Francesco: "Via i mercanti dal tempio, la finanza sia pulita"

AGI - "Rinnovo la mia gratitudine per il servizio che svolgete", i presidi sui quali voi vigilate "si pongono a tutela di una 'finanza pulita', nell'ambito della quale ai 'mercanti' è impedito di ...

Alla fine il secondo match televisivo tra Donald Trump e Joe Biden con ... farmaco sperimentale che ora vuole promuovere gratis per tutti gli americani. «Voglio per voi quello che ho avuto io e lo ...AGI - "Rinnovo la mia gratitudine per il servizio che svolgete", i presidi sui quali voi vigilate "si pongono a tutela di una 'finanza pulita', nell'ambito della quale ai 'mercanti' è impedito di ...