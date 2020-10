Sebastian Vettel svela tutti i retroscena Ferrari in un’intervista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sebastian Vettel intervista “Beyond the Grid” – PhotoCredit: SkySports.comSebastian Vettel rivela i retroscena con Ferrari in un’intervista ufficiale “Beyond the Grid” di Formula 1. Il tedesco spiega così i motivi delle mancate vittorie con la Rossa, il tanto desiderato mondiale mai raggiunto, la separazione dalla scuderia, l’ipotesi del ritiro ed infine l’amore per questo sport che l’ha portato a rimandare l’addio alle monoposto, firmando un contratto con Aston Martin, team sul quale il pilota punta molto. Un vero e proprio salto nel passato per il 4 volte campione in RedBull, che avrebbe voluto prolungare i mondiali vinti, magari dipingendoli di rosso. Sebastian Vettel ritorna ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020)intervista “Beyond the Grid” – PhotoCredit: SkySports.comrivela iconin un’intervista ufficiale “Beyond the Grid” di Formula 1. Il tedesco spiega così i motivi delle mancate vittorie con la Rossa, il tanto desiderato mondiale mai raggiunto, la separazione dalla scuderia, l’ipotesi del ritiro ed infine l’amore per questo sport che l’ha portato a rimandare l’addio alle monoposto, firmando un contratto con Aston Martin, team sul quale il pilota punta molto. Un vero e proprio salto nel passato per il 4 volte campione in RedBull, che avrebbe voluto prolungare i mondiali vinti, magari dipingendoli di rosso.ritorna ...

