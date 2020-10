Sampdoria, Letica: "Ho detto sì al club in meno di un minuto" (Di venerdì 9 ottobre 2020) GENOVA - Karlo Letica , è arrivato alla Sampdoria nell'ultimo giorno di mercato dal club Brugge , per affiancare Emil Audero e Nicola Ravaglia . "Quando ho saputo dell'interesse della Sampdoria per me ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) GENOVA - Karlo, è arrivato allanell'ultimo giorno di mercato dalBrugge , per affiancare Emil Audero e Nicola Ravaglia . "Quando ho saputo dell'interesse dellaper me ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Sampdoria, in attacco si punta #Llorente - sportli26181512 : #Sampdoria, Letica: 'Ho detto sì al club in meno di un minuto': Il nuovo portiere blucerchiato: 'Ringrazio la socie… - cd231168 : @sampdoria Considerato che il portiere titolare in passato non sempre ha dato prova di affidabilità, speriamo possa… - clubdoria46 : #Sampdoria, #Letica: 'Ho detto subito di sì. #Audero? Forte' - LUCA7975352875 : RT @sampdoria: ?? #Letica: «#Sampdoria, stimolo e sorpresa» ?? -