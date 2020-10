Non si lava da 35 anni perché vuole un figlio maschio, ma la puzza… (Di venerdì 9 ottobre 2020) Una storia dai contorni sicuramente bizzarri; un uomo non si lava da 35 anni perché vorrebbe avere un figlio maschio. La notizia arriva dall’India ed ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. Tuttavia l’inevitabile puzza ha causato non pochi problemi a Kailash Kalau Singh, che all’epoca dell’inizio della sua bizzarra terapia era poco più che trentenne. A suggerire questo rimedio alquanto singolare per poter avere un erede maschio, pare sia stato un santone che ha suggerito all’indiano di smettere di lavarsi fino a che la moglie non avesse partorito un bambino. Così, disposto a tutto pur di avere un erede di sesso maschile, Kaliash Kalau Singh non si lava. L’uomo già padre di sette figlie femmine non ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 ottobre 2020) Una storia dai contorni sicuramente bizzarri; un uomo non sida 35perché vorrebbe avere un. La notizia arriva dall’India ed ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. Tuttavia l’inevitabile puzza ha causato non pochi problemi a Kailash Kalau Singh, che all’epoca dell’inizio della sua bizzarra terapia era poco più che trentenne. A suggerire questo rimedio alquanto singolare per poter avere un erede, pare sia stato un santone che ha suggerito all’indiano di smettere dirsi fino a che la moglie non avesse partorito un bambino. Così, disposto a tutto pur di avere un erede di sesso maschile, Kaliash Kalau Singh non si. L’uomo già padre di sette figlie femmine non ...

NicolaPorro : ?? Dietro la copertina di Vanity Fair con #VanessaIncontrada senza veli contro il #bodyshaming, si nasconde un’ipocr… - gigistheway : RT @gukpoets: non oggi che alzo la mano e il prof di filosofia, scherzando, se ne esce con “ma da quando le donne hanno diritto di parola?”… - FraschiniMauri2 : @yenisey74 Buon senso e senza troppe lamentele: distanziamento, mascherina indossata, ci si lava le mani più freque… - Dario58564082 : RT @tonyvaipiano: Ecco cosa succede a dare un po' di confidenza con una donna etero bianca che non si lava Mi viene mandato la foto del ca… - tonyvaipiano : Ecco cosa succede a dare un po' di confidenza con una donna etero bianca che non si lava Mi viene mandato la foto… -

Ultime Notizie dalla rete : Non lava Bassetti: "La mascherina non basta se si sta troppo vicini e non ci si lava le mani" Primocanale Non si lava da 35 anni perché vuole un figlio maschio, ma la puzza…

Una storia dai contorni sicuramente bizzarri; un uomo non si lava da 35 anni perché vorrebbe avere un figlio maschio. La notizia arriva dall’India ed ha attirato l’attenzione di tutto il mondo.

Altre notizie da non perdere

Piccoli borghi in pietra, arroccati qua e là: mete perfette per un fine settimana lento, con gusto. Oltrepò pavese: agriturismo, vino e ristoranti ...

Una storia dai contorni sicuramente bizzarri; un uomo non si lava da 35 anni perché vorrebbe avere un figlio maschio. La notizia arriva dall’India ed ha attirato l’attenzione di tutto il mondo.Piccoli borghi in pietra, arroccati qua e là: mete perfette per un fine settimana lento, con gusto. Oltrepò pavese: agriturismo, vino e ristoranti ...