Milan, effetto Covid sui conti: rosso record nel 2020 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Perdita record per il Milan nel bilancio al 30 giugno 2020, che sarà approvato oggi dal CdA della società. L’effetto Covid si fa sentire sui conti del club rossonero, portando il rosso a livelli record. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, infatti, il CdA del Milan approverà oggi il bilancio chiuso lo scorso 30 giugno … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) Perditaper ilnel bilancio al 30 giugno, che sarà approvato oggi dal CdA della società. L’si fa sentire suidel clubnero, portando ila livelli. Secondo quanto riportato dao Finanza, infatti, il CdA delapproverà oggi il bilancio chiuso lo scorso 30 giugno … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Milan effetto Inter-Milan, ormai è il derby del coronavirus: 4 i nerazzurri positivi, 2 i rossoneri (anche Ibra) MilanoToday.it Effetto virus, investimenti dimezzati in Europa Da Morata a Tonali: i sogni sono soltanto a rate

Stessa strategia per il Milan con Tonali, arrivato a titolo temporaneo, con riscatto dilazionato e tanti altri prestiti. L’investimento importante dell’Inter è stato Hakimi, pagato 40 milioni dal Real ...

Dopo le nazionali fari puntati sul derby Inter-Milan: pronostici ed incognite

La grande partenza del Milan di Pioli in campionato ha fatto ricredere gli scommettitori sportivi. I rossoneri da molti sono ritenuti una squadra da sesto ...

