Mick Jagger in Sicilia per una cena in gran segreto (video) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un inedito Mick Jagger in Sicilia è stato immortalato da alcuni fan. Il frontman dei Rolling Stones è ancora in Italia, dunque, dopo la lunga permanenza in Toscana. In ultima battuta la rockstar si è recato in un ristorante di Brucoli, distretto di Augusta nella provincia di Siracusa, e secondo le indiscrezioni avrebbe degustato dei piatti locali a base di pesce. Dopo l’avvistamento il video ha fatto il giro dei compaesani, la voce è dunque circolata e intorno al locale si sono radunati i fan del rocker britannico. Una signora ha tentato di avvicinare la rockstar, ma è stata allontanata dai responsabili della sicurezza. Agli ammiratori accorsi dopo il passaparola Mick Jagger non ha concesso foto. La gita a Brucoli del frontman dei Rolling ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un ineditoinè stato immortalato da alcuni fan. Il frontman dei Rolling Stones è ancora in Italia, dunque, dopo la lunga permanenza in Toscana. In ultima battuta la rockstar si è recato in un ristorante di Brucoli, distretto di Augusta nella provincia di Siracusa, e secondo le indiscrezioni avrebbe degustato dei piatti locali a base di pesce. Dopo l’avvistamento ilha fatto il giro dei compaesani, la voce è dunque circolata e intorno al locale si sono radunati i fan del rocker britannico. Una signora ha tentato di avvicinare la rockstar, ma è stata allontanata dai responsabili della sicurezza. Agli ammiratori accorsi dopo il passaparolanon ha concesso foto. La gita a Brucoli del frontman dei Rolling ...

faeryukhei : perché mick jagger era nel buco di culo della mia città? - Giu38445847 : RT @Lasiciliaweb: C'è Mick Jagger a Brucoli CLICCA PER LEGGERE - Steph30_Curry30 : @MickJagger a Brucoli (Siracusa) L’icona dei @RollingStones tra lo sguardo stupefatto dei clienti di un ristorante - alexA1975s : Mick Jagger war zum Abendessen in Sizilien: Mick Jagger a Brucoli. L’icona dei Rolling Stones tra lo sguardo stupef… - herecomesthecla : ma in che senso mick jagger era qui a catania in questi giorni???? -

