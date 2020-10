Meteo Roma del 09-10-2020 ore 06:10 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord nuvolosità irregolare al mattino sul settentrione tra pomeriggio e sera addensamenti piu’ compatti con precipitazioni deboli o moderati fra Piemonte e Liguria e settori Alpini al centro mattina soleggiata sulle tutte le regioni tra pomeriggio e sera per regolare il momento più vasti spazi sulla Toscana alta variabilità asciutta al sud nuvolosità irregolare sulle regioni meridionali con piovaschi sparsi tra Puglia Calabria e Sicilia sereno sulla Sardegna tra pomeriggio e sera in generale miglioramento eccezione di locali in stabilità sulla Sicilia Orientale variabilità asciutta altrove temperature minime massime in generale calo su tutta lo stivale ed è tutto Buon proseguimento Meteo In ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord nuvolosità irregolare al mattino sul settentrione tra pomeriggio e sera addensamenti piu’ compatti con precipitazioni deboli o moderati fra Piemonte e Liguria e settori Alpini al centro mattina soleggiata sulle tutte le regioni tra pomeriggio e sera per regolare il momento più vasti spazi sulla Toscana alta variabilità asciutta al sud nuvolosità irregolare sulle regioni meridionali con piovaschi sparsi tra Puglia Calabria e Sicilia sereno sulla Sardegna tra pomeriggio e sera in generale miglioramento eccezione di locali in stabilità sulla Sicilia Orientale variabilità asciutta altrove temperature minime massime in generale calo su tutta lo stivale ed è tutto Buon proseguimentoIn ...

Meteo Roma e Lazio, ultimi giorni di sole: in arrivo freddo e temporali

Roma, lo scandalo della Girolami, irruzione dei genitori al Municipio: "Riapritela"

L’incredibile storia della scuola di Monteverde. L’edificio è ormai inagibile da 18 mesi. La presidente Crescimanno: “Non sono in grado di fornire risposte”. Famiglie dis ...

Roma-Pescara avanza Orte-Falconara invece è ancora ai protocolli

L'INCOMPIUTAANCONA Siamo indietro, tanto per cambiare. Almeno di sei mesi, se tutto andrà come deve andare per il raddoppio della Orte-Falconara, da ieri ufficialmente Cenerentola delle ...

