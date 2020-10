Il Consiglio di Stato sospende la sperimentazione sui macachi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Consiglio di Stato “sospende, fino alla discussione collegiale in udienza pubblica – che fissa al 28 gennaio 2021 – la esecutorierà della sentenza appellata e gli atti impugnati in primo grado“. Il Consiglio di Stato di fatto ordina la sospensione della sperimentazione sui macachi delle Università di Torino e Parma, ribadendo la sentenza del Tar.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ildi, fino alla discussione collegiale in udienza pubblica – che fissa al 28 gennaio 2021 – la esecutorierà della sentenza appellata e gli atti impugnati in primo grado“. Ildidi fatto ordina la sospensione dellasuidelle Università di Torino e Parma, ribadendo la sentenza del Tar.L'articolo MeteoWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Stato Progetto Light Up, la Lav esulta: "Il Consiglio di Stato ha sopeso l'esperimento sui macachi" La Repubblica Consiglio regionale del Lazio chiuso per ulteriore sanificazione. Due i dipendenti positivi al Coronavirus

Al momento la situazione alla Pisana non desterebbe particolare preoccupazione in termini di contagi neanche tra i consiglieri regionali.

"Facciamo luce sugli abusi sessuali nell’amministrazione Cantonale": ecco la petizione

BELLINZONA – “Facciamo luce sugli abusi sessuali nell’amministrazione Cantonale”. Si chiama così il Comitato nato su iniziativa di un gruppo di cittadini dopo la decisione del Gran Consiglio di negare ...

