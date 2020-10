I Vigili del Fuoco recuperano un masso fossilifero del Paleozoico (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alcuni escursionisti avevano segnalato al Geoparco delle Alpi Carniche la presenza di un masso con dei particolari “disegni” lungo il sentiero che percorre il ghiaione sotto la Creta di Aip, da Passo Cason di Lanza al bivacco Lomasti, in Comune di Moggio Udinese. Inviata una guida geologica a verificare, era stato identificato come un masso franato, costituito da calcari organogeni rosati, risalenti al passaggio tra i periodi Carbonifero e Permiano (circa 300 milioni di anni fa). Il litotipo rappresenta un deposito di scogliera e testimonia un ambiente di acque basse, ben ossigenate, in clima temperato. Durante la fase di recupero del masso sono emersi ben evidenti alcuni esemplari di crinoidi, echinodermi, quindi parenti delle attuali stelle marine: un fossile non raro in sé in quelle montagne, ma prezioso per la ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alcuni escursionisti avevano segnalato al Geoparco delle Alpi Carniche la presenza di uncon dei particolari “disegni” lungo il sentiero che percorre il ghiaione sotto la Creta di Aip, da Passo Cason di Lanza al bivacco Lomasti, in Comune di Moggio Udinese. Inviata una guida geologica a verificare, era stato identificato come unfranato, costituito da calcari organogeni rosati, risalenti al passaggio tra i periodi Carbonifero e Permiano (circa 300 milioni di anni fa). Il litotipo rappresenta un deposito di scogliera e testimonia un ambiente di acque basse, ben ossigenate, in clima temperato. Durante la fase di recupero delsono emersi ben evidenti alcuni esemplari di crinoidi, echinodermi, quindi parenti delle attuali stelle marine: un fossile non raro in sé in quelle montagne, ma prezioso per la ...

I Vigili del Fuoco recuperano un masso fossilifero del Paleozoico

Recuperare il masso, di circa due tonnellate e posto lungo un ripido ghiaione, a grande distanza dalle piste forestali, sarebbe stato impossibile senza l’intervento del nucleo speleo alpino fluviale ...

