Fridays For Future, che flop a Roma: Piazza del Popolo quasi deserta (Di venerdì 9 ottobre 2020) I giovani ecologisti aspettavano questo giorno con ansia: oggi, un tutte le città d’Italia, è in programma il primo raduno dei “Gretaboys” dopo il lockdown. Un nuovo “Climate Strike”, uno ‘sciopero del Clima’ con manifestazioni in più di 100 città italiane. “Nonostante la pandemia ci abbia mostrato i danni dell’attuale sistema economico e il potenziale devastante della crisi climatica, le persone al potere continuano a ignorarla o negarla. Torniamo a riempire le piazze d’Italia e a manifestare per il nostro diritto ad un futuro vivibile. I governi hanno fallito: non sono stati in grado di agire per tutto questo tempo, ignorando gli allarmi della comunità scientifica mondiale sulla catastrofe climatica ed ecologica che stiamo alimentando ogni giorno di più. Ma noi, le persone, non ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) I giovani ecologisti aspettavano questo giorno con ansia: oggi, un tutte le città d’Italia, è in programma il primo raduno dei “Gretaboys” dopo il lockdown. Un nuovo “Climate Strike”, uno ‘sciopero del Clima’ con manifestazioni in più di 100 città italiane. “Nonostante la pandemia ci abbia mostrato i danni dell’attuale sistema economico e il potenziale devastante della crisi climatica, le persone al potere continuano a ignorarla o negarla. Torniamo a riempire le piazze d’Italia e a manifestare per il nostro diritto ad un futuro vivibile. I governi hanno fallito: non sono stati in grado di agire per tutto questo tempo, ignorando gli allarmi della comunità scientifica mondiale sulla catastrofe climatica ed ecologica che stiamo alimentando ogni giorno di più. Ma noi, le persone, non ...

AzzolinaLucia : In occasione del Fridays For Future che si svolgerà domani, ho chiesto agli Istituti scolastici di dedicare, nel co… - lauraboldrini : Bello avere alla Camera ragazzi e ragazze di Fridays For Future che lanciano la campagna «ritorno al futuro». Non… - vsergeantbarnes : RT @pvesimale: ecco a voi il mio cartellone per il ?fridays for future? (quei così in testa al nero dovrebbero essere i tubi ??? delle fabb… - giannnyh : un saluto da piazza del popolo, Roma (fridays for future) ((non ce n'è coviddi) - endymionsheart : RT @pvesimale: ecco a voi il mio cartellone per il ?fridays for future? (quei così in testa al nero dovrebbero essere i tubi ??? delle fabb… -