Final Fantasy XVI in nuovi dettagli tra lore e sistema di combattimento (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alcune nuove informazioni riguardanti la lore e il sistema di combattimento d'azione di Final Fantasy XVI sono state condivise grazie alla rivista giapponese Famitsu.Come riportato da @aitaikimochi, l'ultimo numero della rivista giapponese ha rivelato chi è il personaggio principale del gioco, come gli umani non possono sopravvivere nel mondo del gioco senza Cristalli e come il personaggio principale potrà eseguire un warp "shift" e usare gli attacchi di Evocazione. Apprendiamo che il protagonista è un cavaliere di Joshua, il principe visto nel trailer, la cui missione sarà proteggerlo a tutti i costi. Joshua potrà utilizzare il fuoco per guarire le ferite, motivo per cui è chiamato anche "Phoenix".

