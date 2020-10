Erosione costa | Marsilio ' Piano di difesa è strumento epocale' Carte in regola per chiedere fondi

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Chieti - Unoessenziale per gli interventi di gestione della fascia costiera che va ad aggiornare il"Gestione integrata dell'area costiera.organico per il rischio delle aree vulnerabili. Fattibilità di interventi die di gestione della fascia litoranea su scala regionale", approvato nel 2002. E' il "didelladall', dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti", in breve 'didella(Pdc), approvato ad agosto dalla Giunta regionale d'Abruzzo, e presentato oggi a Torino Di Sangro (Chieti) dal presidente della Regione. Con lui il Sottosegretario con delega alle Infrastrutture ...