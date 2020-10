Enrico Mentana spiazza tutti | intervista in diretta indossando la mascherina

Leggi su leggilo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Vediamo meglio insieme, per quale motivo, nell’effettuata in studio,indossava lachirurgica. Lui è un presentatore molto amato dal pubblico, ma due giorni fa ha fatto qualcosa che non eravamo ancora abituati a vedere, stiamo parlando di. Vediamo meglio insieme che cosa è successo e per quale motivo.… L'articolo proviene da leggilo.org.