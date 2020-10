E’ Gabbia | del Milan | uno dei due positivi dell’Italia Under 21

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Uno dei duedell’Italia21 è il difensore del, Matteo. Lo ha confermato lo stesso club bianconero con una nota sul sito ufficiale. “ACcomunica di essere stato informato che Matteo, ora in Islanda con la Nazionale21, è risultato positivo al Covid-19”. L’altro contagiato è Alessandro Plizzari, anche lui di proprietàma attualmente in prestito alla Reggina.non parteciperà ovviamente al derby dio, che conta già molti giocatori Covid in entrambe le squadre impegnate. L'articolo E’, del, uno dei due...

Dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il Milan ha confermato che il difensore Matteo Gabbia è positivo al COVID-19: "AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in ...Matteo Gabbia è positivo al Covid. Lo annuncia il Milan in una nota spiegando che il difensore è «attualmente con la Nazionale Italia Under 21 in Islanda». E’ il terzo giocatore attualmente positivo ...