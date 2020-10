Doppiopetto e gioielli | il look super lusso di Emma Marrone a X Factor Il costo? Non per tutti

Ultime Notizie dalla rete : Doppiopetto gioielli

Io Donna

Ieri sera è andata in onda la quarta puntata di X-Factor 2020 ed Emma Marrone ha ancora una volta dato il meglio di lei in fatto di look ...Le catene in metallo sono un dettaglio must di stagione, la sera diventano oro e macro come nella collezione autunno inverno 2020/2021 di Victoria Tomas ...